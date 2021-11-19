В Минпромторге рассказали о перспективах российского авторынка

Минпромторг, несмотря на продолжающийся дефицит электронных автокомпонентов, сохраняет прогноз от середины года по росту российского авторынка в 2021 году на 5-6%, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Напомним, в прошлом году в нашей стране было реализовано 1,68 млн новых машин, пишет агентство «Прайм». Производство легковых и грузовых автомобилей в России по итогам этого года превысит показатель 2020 года порядка на 10%, добавил министр.

В свою очередь, замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, и связанных с этим проблем будет все больше. «Поэтому вопрос перехода на российские компоненты наших отечественных сборщиков – это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития их собственного бизнеса», – отметил он. Напомним, дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса и затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, АВТОВАЗ в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов.

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