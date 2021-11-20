На каких автомобилях ездят жители Москвы и Подмосковья?

В Москве и Московской области самой распространенной маркой легковых автомобилей является отечественная LADA, но среди моделей чаще всего встречаются корейские. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев парки обоих субъектов РФ на середину 2021 года.

Так, в Москве летом было зарегистрировано 3,61 млн легковых автомобилей, из которых около 11% пришлось на LADA (388 тыс. шт.). А вот в модельном рейтинге лидирует Kia Rio – автомобилей этого семейства в столице насчитывается в количестве 89 тыс. единиц. Второе место занимает другой популярный «кореец» – Hyundai Solaris (83,7 тыс. шт.). Далее с практически равными результатами идут Volkswagen Polo и Skoda Octavia (74,4 тыс. и 74,3 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 столичного автопарка Ford Focus (73,3 тыс. шт.).

В Подмосковье числится 2,75 млн легковых автомобилей, а доля LADA среди них составляет почти 18%, что эквивалентно 492 тыс. экземпляров. Первые две строчки модельного рейтинга тоже занимают «корейцы» – Kia Rio и Hyundai Solaris (85,7 тыс. и 75,2 тыс. шт. соответственно). На третьей позиции находится Ford Focus (66,5 тыс. шт.), на четвертой – LADA 2107 (64 тыс. шт.). В пятерку лидеров попадает и Renault Logan, показатель которого составил 49,8 тыс. единиц.

Почему жители нашей страны отдают предпочтения тем или иным маркам и моделям легковых автомобилей? Об этом и не только можно узнать из нашего обновленного отчета «Портрет российского автовладельца».

Фото: АВТОСТАТ