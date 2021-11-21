Британский авторынок в октябре достиг 30-летнего минимума

Британский авторынок в октябре сократился на 24,6% и составил 106265 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за октябрь с 1991 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим в SMMT снизили прогноз на 2021 год, согласно которому по итогам года будет продано 1,66 млн автомобилей – это всего лишь на 1,9% больше, чем в прошлом году, однако на 27,8% ниже показателя «доковидного» 2019 года.

Как ожидается, постепенное восстановление рынка начнется в следующем году, когда будет реализовано порядка 1,96 млн новых машин, при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели. По итогам десяти месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 422 тыс. 879 единиц (+2,8%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Volkswagen, реализовавший 9052 автомобиля (-24,2%). Второе место занял BMW, продажи которого составили 7778 машин (-28,2%). Третий результат показала Kia – 7436 проданных автомобилей (+22,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (6856 шт., -37%) и Audi (6841 шт., -40,3%).

Найти эти (и другие) автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT