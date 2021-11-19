УАЗ завершает реорганизацию для партнерства с глобальным автопроизводителем

Ульяновский автозавод вступил в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, ключевой целью которой является концентрация в рамках компании исключительно активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме. В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей, сообщает пресс-служба «Соллерс Авто».

Как пояснил газете «Ведомости» источник, знакомый с планами «Соллерс Авто», реструктуризация необходима для создания партнерства УАЗа с глобальным автоконцерном. По его словам, самостоятельно ни УАЗ, ни «Соллерс» не справятся с инвестиционной нагрузкой, возникающей при создании новой модельной линейки. Предполагается, что зарубежный партнер принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Вместе с тем завод продолжит собирать собственные модели, как делает это сейчас, уверяет собеседник издания. Создание партнерства запланировано на 2022 год, однако информация о его потенциальных участниках не раскрывается.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод подтвердил закрытие всех новых проектов, однако предприятие будет работать, пока остается рентабельным. Как рассказал в интервью порталу «Бизнес-Онлайн» генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов, проект «Русского Прадо», то есть модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот» больше не разрабатывается, на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) не планируют создавать новые двигатели, а модернизация «Буханки» бессмысленна.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре Ульяновский автозавод реализовал 3728 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 25875 ульяновских внедорожников (+2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: УАЗ