Новый Opel Grandland появится в России в 2022 году

Компания Opel в 2022 году планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Grandland, который был представлен в июне нынешнего года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Stellantis.

Новый Grandland получил фирменный стилистический элемент бренда «визор», который объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Полностью цифровой кокпит новинки отличает приборная панель Opel Pure Panel с большими широкоформатными дисплеями. Среди технических новшеств Opel Grandland стоит отметить адаптивные «пиксельные» фары Intelli Lux LED со 168 светодиодными элементами, систему ночного видения, которая отображает в темноте пешеходов и животных, а также систему предупреждения об опасности фронтального столкновения и адаптивный круиз-контроль, удерживающих автомобиль на безопасной дистанции и в пределах полосы движения.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Opel в России включает кроссоверы Granland X и Crossland, а также легкие коммерческие автомобили Vivaro, Zafira Life, Combo Cargo и Combo Life. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Opel реализовали 1658 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки в нашей стране является микроавтобус Opel Zafira Life с долей 45% в общем объеме реализации.

Наличие всех новых автомобилей Opel у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Opel