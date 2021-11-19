Эксперты авторынка приглашают на Autostat Analytic Day

15 декабря эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех представителей компаний, связанных с автобизнесом, на Autostat Analytic Day, который будет проходить в онлайн-формате. Программа яркая, насыщенная, актуальная:

Что с авторынком?

Краткий аналитический обзор. Дефицит автомобилей, рост цен, прогнозы на 2022 год.

Что с трендами?

Подписка, каршеринг, такси, электромобили.

Что с финансами?

Лизинг, страховки, кредитование.

Что с клиентами?

Мнения российских автовладельцев о покупке авто с пробегом.

Что с ценами?

Особенности остаточной стоимости (RV). Сколько будут стоить автомобили на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года?

Как повлияют «допы на миллион» на цены в будущем?

Что и как считаем?

Калькуляторы остаточной стоимости, стоимости владения, по VIN-коду.

Премия по индексам АВТОСТАТ

Остаточная стоимость автомобиля (TCO - Total Cost of Ownership).

Зарегистрироваться для бесплатного участия в мероприятии можно здесь.