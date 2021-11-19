Эксперты авторынка приглашают на Autostat Analytic Day

15 декабря эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех представителей компаний, связанных с автобизнесом, на Autostat Analytic Day, который будет проходить в онлайн-формате. Программа яркая, насыщенная, актуальная:
Что с авторынком?
Краткий аналитический обзор. Дефицит автомобилей, рост цен, прогнозы на 2022 год.
Что с трендами?
Подписка, каршеринг, такси, электромобили.
Что с финансами?
Лизинг, страховки, кредитование.
Что с клиентами?
Мнения российских автовладельцев о покупке авто с пробегом.
Что с ценами?
Особенности остаточной стоимости (RV). Сколько будут стоить автомобили на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года?
Как повлияют «допы на миллион» на цены в будущем?
Что и как считаем?
Калькуляторы остаточной стоимости, стоимости владения, по VIN-коду.
Премия по индексам АВТОСТАТ
Остаточная стоимость автомобиля (TCO - Total Cost of Ownership).
Зарегистрироваться для бесплатного участия в мероприятии можно здесь.