Эксперты авторынка приглашают на Autostat Analytic Day | АВТОСТАТ

Эксперты авторынка приглашают на Autostat Analytic Day

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Эксперты авторынка приглашают на Autostat Analytic Day

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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15 декабря эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех представителей компаний, связанных с автобизнесом, на Autostat Analytic Day, который будет проходить в онлайн-формате. Программа яркая, насыщенная, актуальная:

Что с авторынком?
Краткий аналитический обзор. Дефицит автомобилей, рост цен, прогнозы на 2022 год.

Что с трендами?
Подписка, каршеринг, такси, электромобили.

Что с финансами?
Лизинг, страховки, кредитование.

Что с клиентами?
Мнения российских автовладельцев о покупке авто с пробегом.

Что с ценами?
Особенности остаточной стоимости (RV). Сколько будут стоить автомобили на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года?
Как повлияют «допы на миллион» на цены в будущем?

Что и как считаем?
Калькуляторы остаточной стоимости, стоимости владения, по VIN-коду.

Премия по индексам АВТОСТАТ
Остаточная стоимость автомобиля (TCO - Total Cost of Ownership).

Зарегистрироваться для бесплатного участия в мероприятии можно здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииценыавтокредитованиеэлектромобилиавтострахованиеконференцииresidual valueкаршерингфинансыподписка на авто

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