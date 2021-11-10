В 2022 году на российский рынок выйдут как минимум 10 новых моделей электрокаров

Семь лет назад на российском рынке было всего 6 моделей новых электромобилей, в 2021 году – уже 16, а на грядущий 2022 год эта линейка может увеличиться еще как минимум на 10 новинок.

Только по официальным заявлениям автопроизводителей к нам обещают привезти Volvo XC40 Recharge, Volvo C40 Recharge, Hyundai Ioniq 5 (а может и Ioniq 6), BMW iХ, BMW i4 – M50, MINI Cooper SE, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz EQE. Прибавим сюда Toyota bZ4X, которую производитель запланировал к середине 2022 года продавать по всему миру. Уже 10?

При этом не исключено, что кто-то еще не испугается повышения утильсбора и решится привезти в Россию еще какой-нибудь сюрприз, посчитав наш рынок перспективным. Вглядитесь: в перечисленном модельном ряду нет ни одного «китайца», но мы-то знаем, что в Поднебесной этот сегмент прекрасно развивается и многие бренды, например, тот же Chery, на родине имеют целые линейки моделей на электротяге. Опять же Geely рассматривала возможность вывода на наш рынок Geometry C. Кроме того, прошла информация, что недавно в Челябинск была завезена партия электрокроссоверов бренда Skywell под названием ET5, которые предложены для тест-драйва местным жителям, с прицелом на продажи в 2022 году.

Что касается отечественных производителей, то и они в новом году способны нас удивить. Даже если в очередной раз сорвет свой старт малышка Zetta, не исключено, что Aurus Komendant весной появится в двух версиях, и одна будет электрической. Во всяком случае, такой вариант обсуждался. А еще в феврале 2022 года УАЗ обещал наладить производство электрических версий «Хантера». Правда, в свете недавних заявлений о закрытии всех новых проектов предприятия эта новинка рынка пока под вопросом.

Больше подробностей по заявленным моделям – смотрите здесь.

О перспективах дальнейшего развития электротранспорта в России (и не только) можно узнать в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Day, которая состоится 15 декабря. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно тут.