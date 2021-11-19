АВТОВАЗ рассчитывает работать в декабре по максимуму

АВТОВАЗ рассчитывает выпускать автомобили в декабре по 30-е число включительно. Об этом свидетельствует предварительный график работы предприятия на указанный месяц, который предусматривает изготовление автомобилей каждый рабочий день декабря на всех конвейерах. А в последнюю рабочую неделю декабря будут задействованы в основном сборочная линия LADA Granta, и конвейер LADA Vesta в Ижевске, пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Между тем, ранее на АВТОВАЗе был подписан приказ о едином корпоративном отпуске в 2022 году. Согласно документу, первая часть ежегодного заслуженного отдыха заводчане получат с 4 по 6 мая. Трехнедельный отрезок ЕКО-2022 традиционно приходится на конец июля – с 25 числа этого месяца по 14 августа. Ну а догуливать оставшиеся от отпуска вазовцам положено в конце декабря – с 27 по 30 число.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ