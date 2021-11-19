Skoda представила новый бюджетный седан Slavia | АВТОСТАТ

Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

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Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

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Компания Skoda представила субкомпактный седан Slavia, который заменит модель Skoda Rapid на индийском рынке.

Как пишет портал Wroom.ru, автомобиль представляет собой доработанную версию бразильского седана Volkswagen Virtus с измененным дизайном передней и задней части в фирменном стиле чешской марки. Машина получила светодиодные задние фонари и колеса диаметром 15 или 16 дюймов.

По сравнению с «Рапидом» седан Skoda Slavia имеет более крупные габариты (длина – 4,54 метра), а дизайн интерьера больше напоминает салон «Шкоды Фабии». Базовое оснащение включает аналоговые приборы, кондиционер, 7-дюймовый экран медиасистемы и две подушки безопасности.

Индийская Skoda Slavia будет предлагаться с турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра, развивающими 115 и 150 л.с. Трансмиссия – «механика», «автомат» или робот в зависимости от версии.

Производство седана Slavia будет локализовано на заводе в Пуне, где уже выпускается кроссовер Kushaq, который дебютировал в начале 2021 года. Новинка дополнит линейку востребованных в этой стране моделей Octavia и Superb. Как заявил бренд-директор Skoda Auto в Индии Зак Холлис, в компании ожидают увеличения объемов продаж в Индии, и модель Slavia будет играть ключевую роль в достижении этой цели. В продажу на местный рынок модель поступит уже в первом квартале следующего года. При этом руководство Skoda уже заявило, что в будущем седан Slavia появится и в других странах, однако в России он, скорее всего, предлагаться не будет.

Напомним, Skoda Auto отвечает за всю деятельность концерна Volkswagen Group на индийском рынке и, в частности, за реализацию кампании India 2.0 по расширению модельного ряда за счет четырех новых моделей сегмента субкомпактных автомобилей – Kushaq, Slavia, а также еще двух моделей Volkswagen, которые будут представлены позднее. Все они базируются на адаптированной инженерами Skoda модульной платформе MQB для местного рынка под названием MQB-A0-IN. Локализация производства Skoda Auto в Индии достигает 95%.

В 2021 году Skoda Auto активно расширяет свою деятельность в Индии. В рамках проекта India 2.0 концерн Volkswagen Group инвестировал более 1 млрд евро в разработку четырех новых моделей (двух под брендом Skoda и еще двух – под брендом Volkswagen). В то же время Skoda Auto инвестирует в дальнейшее развитие дилерской сети в Индии. Сегодня чешская марка представлена в более чем 100 городах страны и имеет 165 точек продаж и обслуживания. Целью компании является увеличение их количества до 225-ти к концу 2022 года.

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкииндияskoda

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