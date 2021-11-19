Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

Компания Skoda представила субкомпактный седан Slavia, который заменит модель Skoda Rapid на индийском рынке.

Как пишет портал Wroom.ru, автомобиль представляет собой доработанную версию бразильского седана Volkswagen Virtus с измененным дизайном передней и задней части в фирменном стиле чешской марки. Машина получила светодиодные задние фонари и колеса диаметром 15 или 16 дюймов.

По сравнению с «Рапидом» седан Skoda Slavia имеет более крупные габариты (длина – 4,54 метра), а дизайн интерьера больше напоминает салон «Шкоды Фабии». Базовое оснащение включает аналоговые приборы, кондиционер, 7-дюймовый экран медиасистемы и две подушки безопасности.

Индийская Skoda Slavia будет предлагаться с турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра, развивающими 115 и 150 л.с. Трансмиссия – «механика», «автомат» или робот в зависимости от версии.

Производство седана Slavia будет локализовано на заводе в Пуне, где уже выпускается кроссовер Kushaq, который дебютировал в начале 2021 года. Новинка дополнит линейку востребованных в этой стране моделей Octavia и Superb. Как заявил бренд-директор Skoda Auto в Индии Зак Холлис, в компании ожидают увеличения объемов продаж в Индии, и модель Slavia будет играть ключевую роль в достижении этой цели. В продажу на местный рынок модель поступит уже в первом квартале следующего года. При этом руководство Skoda уже заявило, что в будущем седан Slavia появится и в других странах, однако в России он, скорее всего, предлагаться не будет.

Напомним, Skoda Auto отвечает за всю деятельность концерна Volkswagen Group на индийском рынке и, в частности, за реализацию кампании India 2.0 по расширению модельного ряда за счет четырех новых моделей сегмента субкомпактных автомобилей – Kushaq, Slavia, а также еще двух моделей Volkswagen, которые будут представлены позднее. Все они базируются на адаптированной инженерами Skoda модульной платформе MQB для местного рынка под названием MQB-A0-IN. Локализация производства Skoda Auto в Индии достигает 95%.

В 2021 году Skoda Auto активно расширяет свою деятельность в Индии. В рамках проекта India 2.0 концерн Volkswagen Group инвестировал более 1 млрд евро в разработку четырех новых моделей (двух под брендом Skoda и еще двух – под брендом Volkswagen). В то же время Skoda Auto инвестирует в дальнейшее развитие дилерской сети в Индии. Сегодня чешская марка представлена в более чем 100 городах страны и имеет 165 точек продаж и обслуживания. Целью компании является увеличение их количества до 225-ти к концу 2022 года.

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Skoda