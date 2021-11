Geely намерена продавать автомобили Lynk & Co в России

Китайский холдинг Geely представил глобальную стратегию Smart Geely 2025, ключевой момент которой – продвижение автомобилей концерна Geely за пределами Поднебесной. Важную роль отводят совместному бренду Geely и Volvo – премиальной марке Lynk & Co. В течение пяти лет официальные продажи Lynk & Co начнутся в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие именно модели Lynk & Co появятся в нашей стране, пока неизвестно, но, скорее всего, речь идет о кроссоверах, пишет портал Motor.ru.

Напомним, бренд Lynk & Co создан компаниями Geely и Volvo в 2016 году и нацелен на молодежную аудиторию. Продажи автомобилей Lynk & Co в Китае начались под конец 2017-го, а недавно марка пришла в Европу, причем акцент сделан не на традиционных продажах, а на сервисе подписки и каршеринге. На сегодняшний день марка Lynk & Co представлена в Бельгии, Германии, Швеции и Нидерландах, а к 2025 году в список добавят другие страны Западной Европы, Россию, Малайзию, Австралию и Новую Зеландию.

В настоящий момент линейка Lynk & Co состоит из седана 03, хэтчбека 02, кросс-купе 05 и кроссоверов 01, 06 и 09. Все модели созданы с использованием технологий Volvo, причем общие не только бензиновые двигатели, но и архитектура шасси. В течение пяти лет Lynk & Co планирует представить еще пять новых моделей.

Экспансия в другие страны поможет концерну Geely увеличить реализацию более чем вдвое: цель к 2025 году – достичь ежегодных продаж на уровне 3,65 млн автомобилей основных брендов (Geely, Geometry, Lynk & Co, Zeekr). Российский рынок в Geely считают одним из приоритетных, где сегодня Geely входит в тройку самых популярных китайских марок.

Фото: Geely