АВТОВАЗ будет выпускать все модели до конца недели

АВТОВАЗ, который вчера возобновил производство автомобилей LADA Granta, будет выпускать все модели до конца текущей недели. Какой график работы ожидается на следующей неделе, станет известно в пятницу, 19 ноября, сообщает паблик Avtograd news.

Между тем, для сборочной линии LADA Granta объявлен простой на вторую смену пятницы, 19 ноября. По данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», возможна лишь дополнительная работа для выработки кузовов, оставшихся с первой смены.

Как заявляли ранее в пресс-службе АВТОВАЗа, компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок комплектующих. При этом на предприятии считают, что мировой кризис поставок электронных компонентов, затрагивающий всех производителей по всему миру, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ