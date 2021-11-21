В России завершилось производство грузовика Hyundai HD78

Грузовое подразделение компании Hyundai завершило производство модели HD78 для российского рынка. Автомобили еще есть в наличии у дилеров Hyundai Truck and Bus Rus, цены на Hyundai HD78 начинаются с 3 млн 330 тыс. рублей.

Среднетоннажный грузовик Hyundai HD78 выпускался на калининградском заводе «Автотор» с 2012 годв. На первом этапе сборка машин велась крупноузловым способом, а в 2017 году на предприятии была запущена сварка и окраска кузовов. Последнюю партию автомобилей, по данным портала Wroom.ru, «Автотор» выпустил в октябре.

Hyundai HD78 предлагался с турбодизелем объемом 3,9 литра (170 л.с.) или с газовым двигателем объемом 4,2 литра (133 л.с.), работающим на сжатом метане. Покупатели могли выбрать варианты с обычной или длинной базой. Полная масса машины составляла 7,5 тонн, грузоподъемность – 4,7 тонны.

Этот грузовик пользовался в России хорошим спросом: за 15 лет было продано 45 тыс. таких машин. Преемником модели HD78 стал похожий по характеристикам, но более современный автомобиль Hyundai Mighty – его тоже выпускают на «Автоторе». Кстати, одним из конкурентов модели Hyundai Mighty станет новый среднетоннажник «КамАЗ Компас», чьи продажи должны стартовать в ближайшее время.

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Hyundai Truck and Bus Rus