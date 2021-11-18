Subaru в 2022 году привезет в Россию три новинки

Компания Subaru в 2022 году планирует представить в России три новинки. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Субару Мотор», в начале 2022 года в дилерских центрах Subaru появится обновленный кроссовер Forester. Это будет рестайлинг пятого поколения модели, который коснулся не только внешнего вида, но и технологического наполнения автомобиля. В середине лета 2022 года в России планируется представить специальную серию компактного кроссовера Subaru XV, а также абсолютно новое поколение спорткара Subaru WRX. Детальная информация и комплектации для российского рынка будут известны ближе к датам каждой премьеры.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 5173 автомобиля – на 8% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки в нашей стране является среднеразмерный кроссовер Forester. Добавим также, что в июле российским покупателям стал доступен для покупки универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения.

А сколько будут стоить эти автомобили на вторичном рынке через три года? Как в целом сохраняется остаточная стоимость (Residual value) японских автомобилей в нашей стране? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.

Фото: Subaru