Honda Pilot покинул российский рынок

Кроссовер Honda Pilot скоро будет нельзя купить в России – у дилеров остались единичные экземпляры этих автомобилей. Информация о модели уже исчезла с официального сайта Honda, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе очередного мониторинга. Таким образом, японская марка на сегодняшний день представлена в нашей стране единственной моделью – кроссовером CR-V.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хонда Мотор Рус», поставок Honda Pilot в рынок России больше не будет, а последние поставки CR-V ожидаются в первом квартале 2022 года. По оценкам компании, продажи CR-V клиентам будут продолжаться до середины 2022 года.

Напомним, в декабре 2020-го компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

Кроссовер Honda Pilot был доступен на российском рынке в трех комплектациях Lifestyle, Executive и Premium и в последнее время предлагался по цене от 3 млн 849 тыс. 900 рублей до 4 млн 639 тыс. 900 рублей. Для нашей страны автомобиль оснащался полным приводом и 3,0-литровым двигателем V6 PI VTEC, обладающим мощностью 249 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Honda реализовали 1107 автомобилей, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Безусловным бестселлером Honda в нашей стране остается кроссовер CR-V – в отчетный период на нем остановили свой выбор 992 покупателя (-8%), что обеспечило 90% в объеме реализации марки. Кроссовер Honda Pilot разошелся в количестве 115 единиц – это вдвое меньше, чем годом ранее.

Наличие всех новых автомобилей Honda у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Honda