Европейские продажи LADA в октябре выросли в 2,5 раза

По итогам октября в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 111 новых автомобилей LADA, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года. С начала 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 1266 единиц, снизившись на 31,7%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

А сколько будут стоить отечественные и иностранные автомобили на вторичном рынке России после «ураганного» 2021 года? Как сохранится их остаточная стоимость (Residual value)? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.