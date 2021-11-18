Европейский авторынок в октябре установил новый антирекорд

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 29,3% и составили 798693 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за октябрь в истории европейского авторынка. При этом отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 960 тыс. 706 единиц (+2,7%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 178683 машины (-34,9%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 118519 машин (-30,7%). Третий результат показала Великобритания – 106265 автомобилей, что на 24,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за октябрь с 1991 года. Далее идет Италия с показателем 101015 реализованных машин (-35,7%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в октябре сократился на 20,5% и составил 59044 машины.

Наличие всех новых автомобилей у официальных дилеров в России можно проверить здесь.