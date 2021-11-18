Hyundai представила прототип спортивного электрокроссовера Seven

Четкий аэродинамичный силуэт концепт-кара Seven существенного отличает его от типичного кроссовера. Низкий выступающий капот, цельная обтекаемая крыша и увеличенная колесная база демонстрируют явный отход от принципов, по которым созданы традиционные кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания. Инновационный внешний вид концепт-кара подчеркивают колеса со встроенными активными воздушными заслонками, которые открываются и закрываются для охлаждения тормозов и снижения сопротивления воздуха.

Концепт Seven построен на глобальной электрической модульной платформе E-GMP – специально разработанной архитектуре Hyundai Motor Group для аккумуляторных электромобилей. В условиях реальной эксплуатации с помощью устройства мощностью 350 кВт заряд кроссовера можно увеличить с 10% до 80% всего за 20 минут. Концепт спроектирован на достижение целевого запаса хода более 480 км.

Компания Hyundai в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила концепт-кар Seven – прототип спортивного электрического кроссовера бренда Ioniq. Он демонстрирует дизайнерское видение и передовые технологические разработки Hyundai, которые найдут применение в будущих электромобилях марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Концепт-кар Seven отличается трансформируемым интерьером и многочисленными встроенными системами, которые можно индивидуально настраивать. Водительское место оснащено выдвижным джойстиком, который можно убрать при необходимости. Компоновка салона отличается от традиционных кроссоверов – в интерьере присутствуют мягкие поворотные кресла и изогнутый диван. Положение сидений также можно изменить исходя из того, кто управляет автомобилем – водитель или автопилот. Концептуальная крыша электромобиля оснащена панорамным экраном, который способен не только демонстрировать разнообразный контент в соответствии с личными предпочтениями пассажиров, но и менять общую атмосферу в салоне.

Растущая линейка аккумуляторных электромобилей под брендом Ioniq укрепляет стратегический курс Hyundai Motor на электрификацию и поддерживает стремление достичь углеродной нейтральности к 2045 году. Этот стратегический план Hyundai основан на трех ключевых принципах: экологически чистых транспортных средствах, платформах нового поколения и «зеленой» электроэнергии. Hyundai Motor обязуется в ближайшие годы последовательно увеличивать долю автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) в структуре продаж.

Согласно планам Hyundai, к 2030 году 30% от всех продаваемых в мире автомобилей марки будет приходиться на модели типа ZEV, а к 2040 году, по расчетам компании, аккумуляторные электромобили (BEV) и электромобили на водородных топливных элементах (FCEV) будут составлять 80% в общем объеме продаж. Если говорить о конкретных регионах, то начиная с 2035 года Hyundai Motor планирует продавать в Европе исключительно автомобили с нулевым уровнем выбросов. А к 2040 году Hyundai откажется от продажи автомобилей, работающих на ископаемом топливе, на всех основных рынках, поддержав тем самым переход на «зеленый» транспорт.

А как развивается рынок электромобилей в России? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai