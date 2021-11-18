Kia представила электрический кроссовер Concept EV9

Компания Kia в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила концептуальный электрический кроссовер Concept EV9. Он дает первые представления о следующей модели в линейке электромобилей Kia после успешно вышедшего на рынки EV6, сообщает пресс-служба корейской марки.
Как и EV6, Concept EV9 – модель, изначально созданная как автомобиль на аккумуляторных батареях без аналогов с традиционными силовыми установками. Кроссовер разработан на новой глобальной модульной платформе для электромобилей E-GMP. Габаритная длина Concept EV9 – 4930 мм, ширина – 2055 мм, высота – 1790 мм, а его колесная база составляет 3100 мм. Запас хода электрической силовой установки на одной зарядке достигает 480 км. Доступна технология зарядки нового поколения: сверхбыстрая зарядка от станции мощностью 350 кВт позволяет пополнить запас энергии аккумуляторов с 10% до 80% всего за 20-30 минут.
Футуристический дизайн концептуального автомобиля вдохновлен природой, а при его создании использовались материалы переработки морских отходов, представляющих серьезную угрозу для морской экосистемы.
Главным приоритетом Kia видит переход от использования двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к полностью чистой в экологическом плане модельной линейке. В соответствии с такими планами, Kia намерена сформировать свою модельную линейку для европейского рынка полностью из электромобилей к 2035 году. С 2040 года модельный ряд бренда на ключевых рынках в различных регионах мира будет также состоять исключительно из электромобилей.
А что происходит с российским рынком электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».
Фото: Kia