Kia представила электрический кроссовер Concept EV9

Компания Kia в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе представила концептуальный электрический кроссовер Concept EV9. Он дает первые представления о следующей модели в линейке электромобилей Kia после успешно вышедшего на рынки EV6, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как и EV6, Concept EV9 – модель, изначально созданная как автомобиль на аккумуляторных батареях без аналогов с традиционными силовыми установками. Кроссовер разработан на новой глобальной модульной платформе для электромобилей E-GMP. Габаритная длина Concept EV9 – 4930 мм, ширина – 2055 мм, высота – 1790 мм, а его колесная база составляет 3100 мм. Запас хода электрической силовой установки на одной зарядке достигает 480 км. Доступна технология зарядки нового поколения: сверхбыстрая зарядка от станции мощностью 350 кВт позволяет пополнить запас энергии аккумуляторов с 10% до 80% всего за 20-30 минут.