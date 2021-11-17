Volkswagen показал новый бюджетный седан Polo Track

Компания Volkswagen опубликовала первое тизерное изображение новой бюджетной модели. Речь идет о седане под названием Polo Track, который будет предназначаться, в первую очередь, для стран Латинской и Южной Америки.

Как сообщает портал Autonews.ru, премьера новинки должна состояться в 2023 году, а сборку модели наладят на заводе Таубате (Бразилия), где сейчас выпускаются хэтчбеки Gol и седаны Voyage. Автомобиль построят на платформе MQB, лежащей в основе большинства современных моделей концерна Volkswagen. Новый Polo Track откроет новое «бюджетное» семейство для стран Латинской и Южной Америки, которое будет включать четыре модели. Они заменят нынешние локальные модели Gol и Voyage, открывающие местную гамму.

Судя по тизерному изображению, седан Polo Track будет сильно отличаться от европейского Polo, который пережил рестайлинг в апреле нынешнего года. Все технические характеристики машины пока держатся в секрете. На данный момент известно, что автомобиль получит версию на биоэтаноле – такие машины пользуются особой популярностью в регионе.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen