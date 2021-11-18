Geely модернизировала самую мощную версию кроссовера Coolray

Компания Geely начала продажи на китайском рынке модернизированного кроссовера BinYue ePro, который в России известен под названием Coolray. Цены на новинку в Поднебесной начинаются от 119,8 тыс. юаней (примерно 1,35 млн рублей по нынешнему курсу), пишет портал Autonews.ru.

Geely BinYue в исполнении ePro является самой мощной модификацией модели. Она оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 177-сильного бензинового турбомотора, который работает вместе с электрическим двигателем и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты выдают 258 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Электрический мотор питается от литиевого аккумулятора, который после модернизации позволяет проехать исключительно на электротяге 85 км – на 23 км больше, чем прежде.

В рамках рестайлинга кроссовер получил слегка измененную переднюю часть кузова и другие бампера, а в салоне появился увеличенный дисплей мультимедийной системы и новый селектор трансмиссии.

В России компактный кроссовер Geely Coolray представлен с весны 2020 года. Автомобиль доступен с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на модель стартуют с отметки 1 млн 406 тыс. 990 рублей.

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Фото: Geely