В 2022 году штрафовать водителей за нарушения будут чаще | АВТОСТАТ

В 2022 году штрафовать водителей за нарушения будут чаще

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В 2022 году штрафовать водителей за нарушения будут чаще

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.06.2021
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Желание упорядочить штрафную систему для нарушителей ПДД Правительство РФ проявляло уже не раз, а Президент РФ Владимир Путин на днях даже дал ряд поручений в этой сфере. Суммируя всю эту информацию, можно с уверенностью говорить, что наведение «штрафного» порядка на российских дорогах пойдет сразу в трех направлениях.

1. Самое очевидное - количество дорожных комплексов и, как следствие, число фиксаций нарушений ПДД, будет расти. В 2020 году количество постановлений, оформленных на основе данных от автоматических комплексов, выросло на 20% по сравнению с 2019 годом и превысило 145,5 млн. Качество этих фиксирующих аппаратов, как мы знаем, меняется: камеры обучают отслеживать не только превышение скорости и остановку у стоп-линии, но и соблюдение полосности, пристегнутость ремней безопасности, разговор водителя по мобильному телефону и многое другое. Соответственно, вал выявленных нарушений будет расти. Скоро и в регионы придут все те новшества, что уже внедрены в столице.

2.Часть полномочий ГИБДД по отслеживанию нарушений с дорожных камер хотят передать региональным властям, так как сегодня ведомство не успевает обрабатывать всю приходящую с аппаратов видеофиксации информацию, и многие нарушения «сгорают». Как стало известно Autonews, готовится законопроект, который передаст в компетенцию местных властей более 30 составов административных правонарушений, которые прежде находились в ведении ГИБДД. Из наиболее часто совершаемых это: выезд на встречную полосу в запрещенных местах; несоблюдение разметки; проезд на запрещающий сигнал светофора; непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами; превышение скорости.

3. И наконец третье: Владимир Путин поручил правительству до 1 июня проработать и внести в законодательство поправки, которые позволят штрафовать водителей через мобильные приложения - на основании фото- и видеороликов, сделанных простыми гражданами. Сейчас подобное приложение - «Народный инспектор» - работает в Татарстане, в Москве есть аналогичное - «Помощник Москвы». И с помощью своих смартфонов горожане, к примеру, фотографируют машины, припаркованные на газоне, отсылают снимки в мэрию для последующего вынесения штрафов. В Москве такие народные инспектора даже получают за свою бдительность и гражданскую позицию баллы, которые потом могут потратить на сувениры или билеты в театр. Очевидно, этот опыт хотят распространить и в регионах, однако перед этим необходимо законодательно все проработать.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: изменения в пдд

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