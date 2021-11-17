Группа ВТБ запустила подписку на автомобили

Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг запустили сервис подписки на автомобили. Стоимость аренды нового транспортного средства составит от 29 тыс. рублей в месяц на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Группы ВТБ. Как отмечается, при регулярном использовании машины подписка оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж – ниже, чем по автокредиту.

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки – полгода.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж – 20 тыс. рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории России.

В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре планируется запустить сервис подписки в «ВТБ Онлайн».

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».