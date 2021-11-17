Kia выпустит семиместный кроссовер на базе Seltos

Компания Kia готовит семиместный кроссовер на базе модели Seltos, который будет представлен в Индии 16 декабря. Напомним, на местном рынке уже продается удлиненная версия родственного Hyundai Creta, получившая название Hyundai Alcazar.

Как пишет издание «Авторевю», у «Селтоса» новый трехрядный «паркетник» под кодом Kia KY унаследует шасси, силовые агрегаты, переднюю часть кузова и общую дизайнерскую концепцию. Cудя по шпионским фотографиям прототипов на дорогах, новинка будет отличаться от исходника не только растянутой колесной базой и увеличенным задним свесом, но и более высокой крышей. Под капотом ожидаются те же моторы, что у индийского Kia Seltos: это бензиновый атмосферник 1.5 (115 л.с.) и турбодизель 1.5 той же мощности.

Выпускать семиместные кроссоверы станут в Индии на одном конвейере с «Селтосом». Старт продаж ожидается в первом квартале 2022 года. Кстати, скорее всего, новая модель будет называться Kia Carens. Раньше это имя принадлежало компактвэнам, которые продавались в Европе, Азии и других регионах мира, но с 2018 года оно не используется. Зато недавно название Carens зарегистрировано в Индии, и других подходящих для него моделей на горизонте пока нет.

На сегодняшний день Kia India занимает четвертое место среди автомобильных компаний на рынке Индии и стала самым быстрорастущим автопроизводителем, достигнув отметки в 300 тыс. проданных автомобилей менее чем за два года деятельности. В 2019 году Kia открыла собственный завод в регионе Анантапур, инвестиции в создание которого составили 1,1 млрд долларов США. Первой моделью Kia, выпускающейся на территории Индии, стал компактный кроссовер Seltos. Также на индийском рынке компания сегодня предлагает также кроссвэн Carnival и субкомпактный кроссовер Sonet. Последний меньше чем за год стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов в Индии, а объем продаж модели превысил отметку в 100 тыс. экземпляров.

Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. При проектировании производственных линий этого предприятия брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем. Дилерская сеть Kia в Индии на сегодняшний день насчитывает более 300 точек.

А в каких российских городах есть дилерские центры Kia? Это можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia