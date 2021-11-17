Porsche объявил цены на Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo

Компания Porsche на автосалоне в Лос-Анджелесе представит новый вариант своего электрического спорткара Taycan в исполнении GTS, а также модель Taycan GTS Sport Turismo. Цены на Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo начинаются от 9 млн 770 тыс. рублей и 9 млн 840 тыс. рублей соответственно. Обе модели поступят в дилерские центры весной 2022 года, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Спортивный Porsche Taycan GTS позиционируется выше Taycan 4S и ниже моделей Taycan Turbo и станет первым Taycan, чей запас хода преодолеет отметку в 500 км по WLTP. Мощность спорткара при активации функции Launch Control достигает в режиме Overboost 598 л.с. Как и Taycan GTS Sport Turismo, он разгоняется с места до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость обоих вариантов достигает 250 км/ч.

Адаптивная пневматическая подвеска с системой Porsche Active Suspension Management (PASM) получила специфические для GTS настройки, что позволило улучшить поперечную динамику. Опциональная система управления задними колесами также отличается более спортивными настройками. Более насыщенный звук модифицированной системы Porsche Electric Sport Sound подчеркивает характер новой модели GTS.

Кузов и салон получили оригинальное исполнение. Как и в других моделях GTS, в дизайне кузова используются многочисленные черные или темные детали, например в облицовке передней части кузова, ножках наружных зеркал заднего вида и рамках боковых стекол. Многочисленные элементы с отделкой черной микрофиброй Race-Tex и серийный пакет отделки салона с элементами из матового алюминия с черным анодированием подчеркивают спортивную атмосферу салона.

С выходом Taycan Sport Turismo модельный ряд будет насчитывать три кузовных варианта. Как и Taycan Cross Turismo новая модель отличается спортивным силуэтом с опускающейся к задней части кузова линией крыши. Высота от подушки сиденья до потолка в задней части салона также и у Taycan Sport Turismo более чем на 45 мм превышает аналогичный показатель в спортивном седане Taycan, а объем багажного отделения с большой задней крышкой составляет более 1200 литров. Однако у Taycan Sport Turismo отсутствуют элементы дизайна внедорожника.

В качестве нового элемента дополнительного оборудования предлагается панорамная крыша с функцией Sunshine Control. Благодаря пленке с жидкими кристаллами, меняющей свои свойства под воздействием электрического поля, крыша может становиться прозрачной или матовой. Это позволяет защитить пассажиров от слепящего солнца, и при этом в салоне не становится темно. Крыша поделена на девять сегментов, которыми можно управлять по отдельности. Помимо прозрачной и матовой настройки также можно выбрать варианты Semi и Bold – это две стандартные комбинации с узкими или широкими сегментами.

Какие модели Porsche имеются в наличии у официальных дилеров марки, можно проверить на сайте «Цена Авто».

Фото: Porsche