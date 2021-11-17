Suzuki представила хэтчбек Celerio нового поколения

Компактный хэтчбек Suzuki Celerio первого поколения изначально продавался в Европе, Индии и Юго-Восточной Азии, но совсем недавно эта модель покинула европейский рынок. Так что Celerio второго поколения проектировали уже без оглядки на Старый свет, а ведущую роль взяло на себя совместное предприятие Maruti Suzuki в Индии.

Как пишет издание «Авторевю», хэтчбек переехал на новую оптимизированную платформу Heartect, которая лежит в основе существующих моделей Swift, Ignis и Wagon R. Хотя конструктивно она по-прежнему проста: полузависимая задняя подвеска, барабанные задние тормоза. А унификацию с пятидверкой Wagon R можно увидеть невооруженным глазом: у машин одинаковые дверные ручки, зеркала и некоторые элементы интерьера.

Новый Celerio заметно крупнее старого: длина выросла сразу на 95 мм (до 3695 мм), ширина – на 55 мм (до 1655 мм), высота – на 15 мм (до 1555 мм). Колесная база растянута на 10 мм (до 2435 мм), а дорожный просвет увеличен со 165 до 170 мм. Помимо 14-дюймовых колес теперь предлагаются 15-дюймовые, но только в самых дорогих версиях. Увеличена площадь остекления, объем багажника – 313 литров. При этом хэтчбек стал тяжелее всего на 15 кг, и теперь базовая версия в снаряженном состоянии весит 800 кг.

Салон стал просторнее, но главное достижение – во втором поколении у Celerio наконец-то появилась медиасистема вместо обычной магнитолы. Устройство имеет 7-дюймовый экран и голосовое управление. Уже «в базе» есть две подушки безопасности, АБС и задний парктроник, но других средств безопасности не предусмотрено. Среди опций доступны кондиционер, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа. Кнопки электрических стеклоподъемников расположены на передней панели.

Под капотом – модернизированный трехцилиндровый мотор K10C серии Dual-Jet объемом 1,0 л. У него есть штатная система старт-стоп, но мощность упала с 68 до 66 л.с., а крутящий момент – с 90 до 89 Нм. Коробки передач прежние – это 5-ступенчатая «механика» и ее роботизированная версия с одним сцеплением, хотя еще у старого Celerio для рынка Таиланда появился вариатор. Впрочем, все версии с «роботом» отныне имеют систему удержания на подъеме.

В Индии хэтчбеки Maruti Suzuki Celerio второго поколения уже доступны для заказа. Стартовая цена подросла едва заметно (6700 долларов), но топ-версия из-за новых опций подорожала с 8500 до 9300 долларов. Версии для рынков Юго-Восточной Азии появятся позже.

А какие модели Suzuki представлены в нашей стране? Проверить их наличие у официальных дилеров марки можно на сайте «Цена Авто».

Фото: Suzuki