Volkswagen снимет с конвейера модель Santana после 40 лет производства

Компания Volkswagen снимет с конвейера седан Santana, который был первой массовой моделью марки в Китае и выпускался с 1983 года. Изначально «Сантана» была разновидностью Passat второго поколения, а последние девять лет года под этим названием выпускается «родственник» российского Polo на платформе PQ25, пишет портал Motor.ru. Спустя без малого 40 лет Volkswagen решил завершить сборку Santana, причем преемника у нее не будет. Впрочем, права на название автопроизводитель сохранит, так что, вероятно, в будущем его могут присвоить другой модели.

Стоит отметить, что Santana – не единственная модель, которая покинет конвейер совместного предприятия Volkswagen-SIAC. По информации агентства Reuters, на заводе также завершится сборка Skoda Rapid и актуальной версии кроссовера Tharu. Представители СП заявили, что от Santana решили отказаться в пользу кроссоверов: так, освободившиеся мощности завода будут использованы для сборки T-Cross и рестайлингового Tharu.

Помимо совместного предприятия с SIAC, у немецкого автопроизводителя имеются заводы в Китае с FAW Group и JAC. Например, СП Volkswagen-FAW занимается сборкой полноразмерного кроссовера Talagon, а на СП Volkswagen-JAC выпускают лифтбеки Jiayue A5 для внутреннего китайского рынка.

В России у Volkswagen тоже несколько производственных площадок: на заводе в Калужской области производят Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid, а на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде – новый кроссовер Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia.

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Фото: Volkswagen