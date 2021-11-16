Kia в октябре увеличила корпоративные продажи на 25%

Корпоративные продажи Kia в октябре составили 2802 автомобиля, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 17% от общего объема продаж автомобилей Kia в России. За десять месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 27996 машин, сообщает пресс-служба Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Kia реализовали 16027 автомобилей – это на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 175756 автомобилей Kia, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обходится содержание автомобилей марки KIA (и не только KIA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia