Более 1700 автомобилей LADA Vesta отправились на службу в ДПС различных российских регионов. Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: нанесена специальная цветографическая схема, установлена сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля. В патрульных Vesta размещены дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

«Государственные службы приобретают различные модели LADA. В последнее время поставлена крупная партия автомобилей для медиков, осуществлены поставки и для Почты России. Автомобили LADA Vesta, являясь одним из лидеров российского рынка легковых автомобилей, особенно востребованы у силовых и специальных ведомств. Автомобили работают и в полиции, и в подразделениях МО РФ», – рассказал директор по корпоративным продажам АВТОВАЗа Виталий Осипов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 50549 автомобилей LADA всех моделей (включая специальные модификации, выпущенные в «ПСА ВИС-Авто» и «ЛАДА Спорт»), что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на корпоративные продажи пришлось более 25% от общего объема реализации LADA. Бестселлером среди корпоративных клиентов стала LADA Granta: в первом полугодии продано 13882 автомобиля (+34%). На втором месте – LADA Largus с результатом 13554 автомобиля (+48%). Автомобилей LADA Vesta продано 10332 (+46%), включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. Результат продаж семейства Niva – 10843 внедорожника (+66%), включая автомобили Niva, выпущенные предприятием «LADA Запад Тольятти».

Напомним, ранее компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о поставке седанов Hyundai Solaris в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2021 год. Для повышения эффективности надзора за дорожным движением в стране в распоряжение экипажей ДПС поступят 2497 патрульных автомобилей Solaris, реализованных через официальную дилерскую сеть Hyundai.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ