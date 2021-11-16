Компания Mazda представила новый кроссовер CX-50, который призван расширить модельную гамму бренда на рынке Северной Америки. По размерам «пятидесятка» немногим крупнее модели CX-5 (точные параметры еще не опубликованы), но в компании позиционируют новинку как более «внедорожную» и адресуют ее любителям загородных поездок, пишет издание «Авторевю».

Анонсированная платформа классической компоновки достанется более крупным и дорогим моделям, а Mazda CX-50 имеет поперечное расположение двигателя и «основной» передний привод, хотя трансмиссия i-Activ AWD с муфтой подключения задних колес есть уже в базовой комплектации. При этом дизайнеры постарались придать кроссоверу «заднеприводные» пропорции: фирменный стиль Kodo позволил удачно реализовать длинный и плоский капот.

Новый кроссовер имеет развитый обвес из черного пластика, рейлинги на крыше рассчитаны на повышенную нагрузку, а за доплату доступны матовые наклейки на кузове. Кроме того, Mazda CX-50 стала первой моделью компании, у которой предусмотрена полноценная панорамная крыша. Интерьер выполнен в духе других современных моделей Mazda – с сокращенным количеством кнопок и широкоформатным экраном медиасистемы.

На начальном этапе Mazda CX-50 будет доступна с двумя двигателями на выбор – это атмосферник Skyactiv-G 2.5 и его разновидность с турбонаддувом. Их характеристики пока не объявлены, но на том же кроссовере CX-5 для рынка США эти моторы выдают 190 и 230 л.с. соответственно. Все машины будут иметь 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а система Mi-Drive предусматривает несколько ездовых режимов, включая буксировочный для турбо-версии. Позже должны появиться гибридные модификации.

Производство кроссовера Mazda CX-50 будет налажено на совместном предприятии Mazda-Toyota в штате Алабама, которое также будет выпускать компактные «паркетники» Toyota Corolla Cross. Старт производства намечен на январь 2022 года, а продажи машин в США должны начаться весной. В России же новый CX-50 может появиться только в виде «серого» импорта.

Напомним, ранее компания Mazda объявила о планах по расширению линейки кроссоверов в течение ближайших двух лет. Начиная с 2022 года, в Европе будут представлены две новые модели семейства крупных автомобилей – Mazda CX-60 и Mazda CX-80. В США и некоторых других рынках за пределами Европы будут представлены новые модели с широким кузовом CX-70 и CX-90, а также CX-50, который войдет в семейство, созданное на компактной платформе.

Модели Mazda CX-60 и CX-80, с двумя и тремя рядами сидений соответственно, возглавят появление на европейских рынках моделей с гибридной силовой установкой, сочетающей рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с электромотором. Рядный бензиновый шестицилиндровый двигатель нового поколения Skyactiv-X и дизель Skyactiv-D будут также представлены в сочетании с системой мягкого гибрида 48 В.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В результате российский модельный ряд Mazda сократился с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

По итогам десяти месяцев 2021 года продажи Mazda в нашей стране составили 23409 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период остались на прошлогоднем уровне и составили 15441 машину. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Наличие всех новых автомобилей Mazda у официальных дилеров марки можно проверить на сайте «Цена Авто».

Фото: Mazda