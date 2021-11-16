Volkswagen Taos получил новую версию с «автоматом»

Компания Volkswagen объявила цены на компактный кроссовер Taos 1.6 MPI с автоматической коробкой передач. Стоимость новой версии начинается от 1 млн 814 тыс. 900 рублей, то есть доплата за «автомат» составляет 60 тыс. рублей: При этом такой «Таос» можно купить не только в начальной комплектации Respect, но и в более дорогих исполнениях Status и Joy. По информации портала Wroom.ru, кроссовер Volkswagen Taos 1.6 MPI с автоматической трансмиссией пока не появился в дилерских центрах.

Напомним, продажи компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовали на российском рынке в августе этого года. Базовый вариант модели оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с., и до сих пор такие машины предлагались только с 5-ступенчатой механической коробкой. А теперь в паре с этим двигателем доступен и 6-ступенчатый «автомат».

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм. Дизайн Volkswagen Taos отличают оригинальный образ передней части и капот с мощным рельефом, колесные диски диаметром от 16’’ до 18’’ (в зависимости от комплектации), а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше.

Среди функционального оснащения Volkswagen Taos доступны широкий набор систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивные световые технологии IQ.Light, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10”, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Наличие всех новых автомобилей Volkswagen у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Volkswagen