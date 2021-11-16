19 марок повысили цены на автомобили в первой половине ноября

В октябре подавляющее большинство автопроизводителей уже повышало стоимость своей продукции. Но цены на сырье и комплектующие продолжают расти, и с началом нового месяца бренды вновь начали корректировать прайсы. За первые две недели ноября* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменения у 19 марок, представленных на российском рынке.

В первую очередь отметим отечественный УАЗ, в продуктовой линейке которого уже не осталось пассажирских моделей дешевле 1 миллиона рублей. Третье за осень повышение стоимости затронуло все автомобили этого бренда и составило 2,7 – 4,8%.

Самая популярная иностранная марка в нашей стране, корейская Kia, переписала прайсы для 13 моделей из 17, подняв их стоимость на 1,1 – 3,9%. Из других лидеров рынка отметим Toyota, все модели которой стали дороже на 0,8 – 4,7%, и Volkswagen, который оформил прибавку в 1,8 – 6,4% для четырех моделей из девяти.

Эксперты отметили повышение стоимости еще у четырех европейских марок, объединенных под брендом Stellantis, – Citroen (1 пассажирская и все легкие коммерческие подорожали на 1,0 – 3,0%), Fiat (1 модель на 1,9 - 2,2%), Opel (4 модели на 1,2 – 3,5%) и Peugeot (3 пассажирские и 4 легких коммерческих модели на 0,3 – 3,0%).

Кроме того, продолжили повышать цены японские марки – Honda (1 модель на 1,9 – 2,5%), Mazda (все модели на 0,8 – 1,2%), Mitsubishi (4 модели на 0,4 – 4,6%) и Suzuki (все модели на 1,4 – 1,9%).

Сохраняется рост цен и в «китайском сегменте» рынка. С начала ноября активность в этом плане проявили Chery (3 модели на 0,5 – 1,6%), FAW (1 модель на 7,1 – 8,0%) и Geely (3 модели на 0,5 – 1,4%).

Среди премиальных брендов отличились «американцы» – Cadillac и Jeep. Первый повысил стоимость внедорожника Escalade на 4,0 – 5,0%, а у второго прибавку в 1,3 – 2,1% получили внедорожники Grand Cherokee и Wrangler.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Оперативную информацию о динамике цен, а также актуальные рекомендованные производителем цены для легковых автомобилей в различных комплектациях можно найти на сайте «Цена Авто».

* За период с 1 по 15 ноября 2021 года.

Фото: Рixabay