На сколько подорожали автомобили LADA в 2021 году?

Как и стоимость остальных товаров, цены на отечественные автомобили с начала года существенно выросли. Как подсчитали эксперты сайта «Цена Авто», большинство моделей LADA с начала года стали дороже на 9 – 19% в зависимости от комплектации.

Сильнее других среди моделей LADA подорожали автомобили семейства Largus, которые в марте прошли процедуру обновления. Здесь рост стоимости составил 14 – 19%. Меньше всего прибавка была у семейства Vesta – от 9,0% до 13,1%. Для остальных моделей LADA текущая минимальная и максимальная цены*, а также их рост с начала года выглядят так:

семейство Granta – от 559 900 до 807 800 руб. (прибавка 11,3 – 13,1%);

семейство Vesta – от 795 900 до 1 277 900 руб. (прибавка 9,0 – 13,1%);

семейство Largus – от 780 900 до 1 018 900 руб. (прибавка 13,5 – 19,0%);

семейство Niva – от 659 900 до 993 900 руб. (прибавка 9,0 – 16,0%);

семейство XRAY – от 774 900 до 1 195 900 руб. (прибавка 9,1 – 14,0%).

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Фото: LADA