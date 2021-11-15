Экспорт легковых автомобилей в январе - сентябре 2021 года вырос на 46%

Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2021 года вырос на 46,3% и составил 66,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 061,3 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в сентябре на внешние рынки было отправлено 7,9 тыс. автомобилей (+38,3% к августу) на 128,9 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - сентябре увеличился на 10,3% и составил 9,3 тыс. машин на 240,7 млн долларов. В сентябре за рубеж было поставлено порядка 1 тыс. грузовиков (+2,2% к августу) на 23,4 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai по итогам десяти месяцев 2021 года экспортировал почти 20 тыс. автомобилей, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе начались поставки новой Hyundai Creta в страны ближнего зарубежья.

Кроме того, калининградский завод «Автотор» в октябре начал экспорт кроссоверов Kia Sorento четвертого поколения в Беларусь. До конца 2021 года планируется осуществить поставку на белорусский рынок еще нескольких партий автомобилей Kia, включая модели Seltos, Sportage и Sorento.

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Фото: «Автотор»