Nissan запустил в России подписку на свои кроссоверы

Компания Nissan совместно с сервисом СберАвтоподписка запустила в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, позволяющую клиентам пользоваться автомобилем в течение 1 года с фиксированным ежемесячным платежом. Программа Nissan Drive на первом этапе доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая Московскую и Ленинградскую области), но в дальнейшем ее планируется запустить ее по всей России, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, в отличие от кредита, модель подписки позволяет получить новый автомобиль, полностью готовый к эксплуатации, без первоначального взноса и дополнительных расходов. Например, кроссовер Nissan Qashqai в максимальной комплектации при оформлении кредита потребует 300-600 тыс. рублей в качестве первого взноса. А при оформлении подписки Nissan Drive, новый кроссовер Nissan Qashqai в комплектации LE+ с двигателем объемом 2,0 л и полным приводом при ежегодном пробеге в 20 тыс. обойдется в 42050 рублей в месяц.

Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП. Все расходы по контракту – это фиксированные равные ежемесячные платежи, которые могут автоматически списываться со счета клиента.

Для получения автомобиля по программе пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тыс. км), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо обменять на новый. Причем для этого также не нужно никуда ехать – специалисты СберАвтоподписки позаботятся о процессе.

А во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Nissan