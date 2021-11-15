УАЗ подтвердил закрытие всех новых проектов | АВТОСТАТ

УАЗ подтвердил закрытие всех новых проектов

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УАЗ подтвердил закрытие всех новых проектов

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Ульяновский автозавод подтвердил закрытие всех новых проектов, однако предприятие будет работать, пока остается рентабельным.

Как рассказал в интервью порталу «Бизнес-Онлайн» генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов, проект «Русского Прадо», то есть модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот» больше не разрабатывается, на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) не планируют создавать новые двигатели, а модернизация «Буханки» бессмысленна.

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт – какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать – до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия!», – заявил руководитель УАЗа. По его словам, в 2022 году объемы производства на УАЗе не снизятся, и на сегодняшний момент предприятие остается рентабельным.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре Ульяновский автозавод реализовал 3728 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 25875 ульяновских внедорожников (+2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки можно проверить здесь

Фото: УАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоинвестицииразработкиуаз

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Комментарии 1
Владимир Репета

Уазиков довольно много из своего сегмента берут, думаю, ближайшие пару-тройку лет точно продержаться, а потом как ваз пойдут с кем-то сотрудничать, с исудзу тем же по слухам как было

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