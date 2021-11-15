АВТОВАЗ возобновил выпуск всех моделей, кроме LADA Granta

АВТОВАЗ, который в минувшую пятницу в связи с отсутствием электронных компонентов полносттью приостановил производство автомобилей в Тольятти, сегодня возобновил выпуск всех моделей, кроме LADA Granta. Конвейер по сборке этих автомобилей не будет работать 15 и 16 ноября из-за отсутствия комплектующих, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе АВТОВАЗа не прокомментировали планы производственной деятельности на предстоящей неделе, отметив, что компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов. При этом на предприятии считают, что мировой кризис поставок электронных компонентов, затрагивающий всех производителей по всему миру, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ