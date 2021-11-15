Импорт легковых автомобилей в январе - сентябре 2021 года вырос на 69%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос на 69,4% до 260,3 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 061,2 млн долларов. При этом в сентябре было импортировано 26 тыс. машин (-17,2% к августу) на 637,7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - сентябре увеличился на 62,3% до 24,1 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 665,9 млн долларов. Из них 2,7 тыс. грузовиков (-5% к августу) на 221 млн долларов были поставлены в нашу страну в сентябре.

Проверить наличие всех новых легковых автомобилей у официальных дилеров можно здесь.