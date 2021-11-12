Компания Haval подключает автомобили к телематическим сервисам Connected Cars благодаря мобильному приложению My Haval. Также на автомобилях Haval стали доступны популярные приложения Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор с поддержкой Apple Carplay и Аndroid Auto, сообщает пресс-служба китайской марки.

Так, новый компактный кроссовер Haval Jolion предоставляет доступ к дистанционному управлению функциями автомобиля через мобильное приложение My Haval. С помощью смартфона владельцы Haval Jolion могут удаленно запускать двигатель, закрывать и открывать двери, устанавливать желаемую температуру в салоне и активировать обогрев сидений. Кроме того, приложение My Haval отображает актуальную информацию о состоянии автомобиля, его точное местоположение, текущий расход топлива, давление в шинах, а также обеспечивает контроль за безопасностью автомобиля.

Кроме того, на кроссоверах модельной линейки Haval, оснащенных мультимедийными системами с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, теперь доступны популярные приложения Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Водители смогут пользоваться знакомыми функциями на экране автомобиля: выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, находить адрес или организацию, получать уведомления о камерах и многое другое. Приложения Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор доступны для подписчиков сервиса Яндекс.Плюс. Их можно использовать на кроссовере Haval F7, кросс-купе F7x и новом кроссовере Jolion, а также обновленном рамном внедорожнике H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Haval реализовали 4803 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордные темпы роста продаж Haval за все время присутствия на российском рынке, что стало возможным, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 29856 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ТрансТехСервис», в компании фиксируют постоянный рост продаж автомобилей Haval, и большую роль в современных дефицитных условиях играет тот факт, что машины есть в наличии.

Напомним, в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval