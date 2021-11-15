Mercedes-Benz V-Класс, Vito и Marco Polo получат в России обновленные двигатели

С января 2022 года минивэны Mercedes-Benz V-Класс, Vito и Marcо Polo, оснащенные дизельным двигателем нового поколения, автоматической коробкой передач 9G-Tronic и пневматической системой Airmatic станут доступны к заказу в России.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», четырехцилиндровый дизельный двигатель с индексом ОМ654 пришел на смену ОМ651 и выпускается в модификациях 75 кВт, 100 кВт, 120 кВт, 140 кВт, 174 кВт для Vito и 120 кВт, 140 кВт, 174 кВт для V-Class. Первый полностью алюминиевый двигатель значительно легче и компактнее предыдущей версии. В зависимости от стиля вождения новый двигатель позволяет снизить расход топлива и выбросы СО2 примерно на 13%.

В сочетании двигателем и 9-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической коробкой передач 9G-Tronic нового поколения предлагается и пневматическая система Airmatic, которая заменяет обычные пружины у шасси на всех четырех колесах автомобиля и обеспечивает полностью автоматическое регулирование высоты кузова в зависимости от выбранного режима движения, что обеспечивает улучшенную стабильность и более высокий комфорт вождения по сравнению с обычным шасси.

Еще одно усовершенствование в связи с переходом на новые нормы выбросов Euro 6d – обновленный аэродинамический пакет: панели, полностью закрывающие днище, и модифицированный задний бампер.

Для особого комфорта задних пассажиров обновленные сиденья «люкс» длинной и сверхдлинной версии V-Класс оснащаются амбиентной подсветкой, двумя портами USB-C и полочкой для мобильных устройств, складывающимся подстаканником на внешней стороне каждого сиденья и дополнительным местом хранения во внутреннем подлокотнике. Предусмотрены также складные столики на спинках сидений водителя и переднего пассажира, дополненные декоративными элементами с хромированными вставками и подсветкой. Панель управления сиденьем теперь удобно расположена на внутренней стороне подлокотника. Обшивка люксовых сидений выполняется исключительно из кожи Nappa.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.