Московские власти намерены закупить 200 электромобилей

Департамент транспорта Москвы в 2022 году планирует приобрести 200 автомобилей на электротяге. Ранее легковые электрокары в масштабных госзакупках не значились, пишет газета «Ведомости».

Если покупка состоится, 170 электромобилей присоединятся к автопарку Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а еще 30 достанутся «Мосгортрансу». Всем требованиям властей отвечают три модели: Renault Zoe, Volkswagen ID.3 и Hyundai Ioniq 5. Ни один из них не продается в России, однако в 2022 году Hyundai планирует привезти свой электрокроссовер. Впрочем, для покупки он будет недоступен: его можно будет только арендовать, оформив подписку Hyundai Mobility. Упомянут в презентации Дептранса и один электромобиль, который можно купить на российском рынке: это китайский JAC iEV7S, который, однако, не соответствует заявленным условиям.

По итогам десяти месяцев 2021 года в России продано 845 автомобилей с электрическим приводом, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем за весь прошлый год, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на сегодняшний день на российском рынке официально представлено 16 моделей легковых автомобилей и LCV на электротяге, а на 2022 год, судя по заявлениям автопроизводителей, эта линейка увеличится еще как минимум на 10 моделей).

«В ближайшие годы на создание более совершенных электромобилей будут направлены усилия всех мировых автопроизводителей. Очевидно, что электромобили будут постепенно появляться и в модельных линейках брендов в России. Пока эти модели не рассчитаны на массовый спрос и скорее являются имиджевыми, демонстрируя передовые разработки автомобильных концернов. Тем не менее, рынок ждет более доступных моделей в «классических» форм-факторах – например, седанов, – и это подтолкнет спрос. Значительный вклад в продажи электромобилей могут внести закупки государственными службами», – считает директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников.

Больше информации о состоянии парка и рынка электромобилей и гибридов, его модельном и марочном разнообразии, прогнозах по развитию в ближайшие годы – можно получить из нового отчета «Электрокары и гибриды в России», подготовленного агентством «АВТОСТАТ».