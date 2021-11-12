Мировой авторынок в октябре 2021 года снизился на 17%

Мировой авторынок в октябре снизился на 16,9% до 6 млн 401 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66 млн 981 тыс. единиц (+8,5%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 344 тыс. машин, на 6,2% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме. В Америке было реализовано 1 млн 051 тыс. автомобилей – на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре снизились на 27,6% до 860,9 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 314,4 тыс. единиц (-20,4%). В Южной Америке местные дилеры продали 176,1 тыс. автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (274,7 тыс. шт., -31,8%), Канаду (133,1 тыс. шт., -14,8%) и Корею (122,1 тыс. шт., -22,2%).

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