ТОП-10 самых популярных автомобилей с «автоматом» на рынке РФ за 9 месяцев 2021 года

Недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)* на российском рынке в очередной раз подросла. Но какие именно модели с «автоматом» лидируют сейчас в России и способствуют этому росту? Давайте посмотрим рейтинговую статистику.

По итогам января - сентября 2021 года среди моделей, имеющих автоматическую трансмиссию, больше всего, по данным АЕБ, в нашей стране было куплено автомобилей Kia Rio - 56,2 тыс. экземпляров (+21%). Вторую и третью позиции нашего рейтинга занимают еще два «корейца» - Hyundai Creta (44,2 тыс. шт.; +11%) и Hyundai Solaris (37,5 тыс. шт.; +44%). Отметим, что на эту тройку лидеров приходится почти четверть от общего объема российского рынка легковых автомобилей с АТ (23,5%).

На четвертой позиции - Volkswagen Polo (28,7 тыс. шт.; +8%), на пятой - Toyota RAV4 (25,8 тыс. шт.; +6%). Далее следуют Volkswagen Tiguan (24,7 тыс. шт.; +13%) и Kia K5 (24,2 тыс. шт.), который нарастил свои продажи в 13,5 раза. В ТОП-10 машин с «автоматом» вошли также Skoda Rapid (23,8 тыс. шт.; +64%), Toyota Camry (23,1 тыс. шт.; +16%) и Kia Sportage (18,6 тыс. шт.; 0%).

Эксперты отмечают, что практически вся десятка лидеров за 9 месяцев 2021 года продемонстрировала положительную динамику, исключение составили автомобили Kia Sportage с автоматической трансмиссией, объемы продаж которых остались на уровне прошлогодних.

Во сколько обходится содержание всех этих автомобилей – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Kia