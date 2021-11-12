Минпромторг начнет конкурсный отбор на заключение СПИК по электромобилям

Минпромторг планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК 2.0 в начале 2022 года. Об этом сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дмитрий Чернов, отметив, что Минпромторг подготовил предложения о внесении электромобилей в программу льготного автокредитования, в рамках которой на их покупку будет представляться скидка в размере 25%. Также электротранспорт будет доступен по программе льготного лизинга, где субсидия от государства составит уже порядка 30% стоимости транспортного средства, пишет агентство «ТАСС».

Кроме того, по словам Дмитрия Чернова, Минпромторг планирует внести компоненты для создания водородного транспорта в бальную систему оценки локализации. Он также добавил, что министерство планирует повысить бальную оценку тяговых батарей для электромобилей до 1000 баллов. Как рассчитывают в ведомстве, это создаст дополнительный стимул для автопроизводителей и поставщиков компонентов.

Напомним, в августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, разработанную Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России. Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке.

Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК). На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Также подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации.

Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвленной сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Реализация концепции позволит не только создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электроавтомобилей (включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов.

Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд рублей до 2030 года, из которых внебюджетные средства составят порядка 499 млрд рублнй. Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят более 460 млрд рублей.

В каком состоянии сейчас находится рынок электромобилей в нашей стране? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».