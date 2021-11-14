УАЗ в октябре 2021 года увеличил продажи в России на 2%

Ульяновский автозавод в октябре реализовал 3728 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 25875 ульяновских внедорожников (+2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в октябре остановили свой выбор 1795 покупателя (+8%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 1193 реализованных машины (-8%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 478 экземпляров, что на 68% превышает результат годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

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Фото: УАЗ