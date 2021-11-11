BMW поставил на конвейер электроскутер СE 04

Завод BMW Motorrad в Берлине наладил серийный выпуск футуристических электроскутеров, которые, по мнению специалистов, способны изменить представление об удобных средствах передвижения в городской среде. Впервые СЕ 04 в качестве концепта был показан примерно год назад. Сегодня он интересен тем, что полностью электрический, способен проехать на одной зарядке около 130 км, поддерживает функцию быстрой зарядки, имеет 10,25-дюймовую приборную панель Connectivity, систему беспроводной зарядки смартфона.

CE 04 весит около 230 кг, его аккумуляторные батареи размещены под днищем, в результате разработчикам удалось высвободить дополнительное место в конструкции для хранения каких-либо вещей. Так, водитель теперь может прятать шлем в отсек для хранения, расположенный прямо под сидением. Место привычной приборной панели занял дисплей, что делает новинку более современной.

Двигатель - 42 л.с., CE 04 может развивать скорость до 120 км/час. До 50 км/час он разгоняется за 2,6 с. Во время презентации скутера говорилось, что покупателям предложат различные версии - Avantgarde, Comfort и Dynamic, которые различаются уровнем комфорта, системой ABS Pro, наличием или отсутствием подогрева и рядом других опций.

На конвейере уже собирают и версию CE 04 для полицейских. В отличие от гражданских - эта серия оснащается дополнительно сиренами, «тактическими» кофрами для хранения экипировки и проблесковыми маячками. В продажу скутер может поступить уже в 2022 году по цене от 11,795 долларов.