«Соллерс Форд» совершенствует производство кузовов изотермических фургонов

Предприятие «Соллерс Форд» вводит новую технологию производства кузовов для изотермических фургонов Ford Transit. Теперь автомобили-рефрижераторы могут быть оснащены уже на заводе кузовами, выполненными из пенополиуретана, обладающего лучшими изотермическими свойствами, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, в октябре, «Соллерс Форд» совместно с партнером «СТ Алабуга» запустили линию по производству сэндвич-панелей для создания изотермических и промтоварных фургонов, а также рефрижераторов на базе Ford Transit. Новая технология заливных сэндвич-панелей позволит уменьшить снаряженную массу автомобиля и увеличить грузоподъемность (до 200 кг). Новый материал обладает рядом преимуществ: наименьшим коэффициентом теплопроводимости, высокой экологичностью, не боится влаги, выдерживает температуры от – 60 до +200 градусов, устойчив к коррозии и химическим реагентам, а также имеет долговечность до 40 лет, не требующую ухода и ремонта.

Открытие производственной линии в непосредственной близости к заводу «Соллерс Форд» ускорит процесс доработки автомобилей и доставки его конечному потребителю. Закупка комплектующих, используемых в производстве, максимально локализована на территории Республики Татарстан, что полностью соответствует стратегии компании по развитию вертикальной локализации производства автомобилей Ford Transit.

Автомобили с кузовами из сэндвич-панелей доступны для заказа в трех вариантах: базовый с низкой изотермичностью, а также варианты со средней и высокой степенью изотермичности для Ford Transit, перевозящих замороженные продукты.

Напомним, на сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Ford реализовали 15616 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что на 49% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

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Фото: «Соллерс Форд»