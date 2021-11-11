КАМАЗ показал тяжелую версию нового грузовика «Компас»

КАМАЗ представил самую грузоподъемную версию своего нового среднетоннажника «Компас» – полной массой 12 тонн. Модель «Компас 12» будет оснащаться турбодизелями Cummins: объемом 3,8 л и мощностью 166 л.с. или объемом 4,5 л, развивающим 209 л. с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика марки» Fast Gear, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, новая модель «КамАЗ Компас» была представлена в рамках Международной выставки Comtrans 2021 еще в сентябре, но тогда показали только версию полной массой 9 тонн. Производство автомобилей «Компас 9» уже ведется, а в продажу они поступят в конце этого года. Базовая цена новинки составит порядка 3 млн рублей. В 2022 году модельный ряд пополнится версиями «Компас 5» и «Компас 12» полной массой 5 тонн и 12 тонн соответственно, а также грузовиком «Компас 3» на 3,5 тонны, которым можно будет управлять с правами категории B. Такие машины будут отличаться конструкцией шасси, но кабины у них останутся одинаковыми.

Новый «Компас» полностью состоит из китайских компонентов, позаимствованных у грузовика JAC N-серии: рама, мосты, кабина, интерьер. Автомобиль получил лишь иное оформление передней части, выполненное в стиле других моделей «КАМАЗ». На первоначальном этапе все комплектующие будут импортироваться из Китая, но в дальнейших планах завода есть локализация производства в Набережных Челнах.

Главным конкурентом нового «Компаса» будет грузовик ГАЗ «Валдай Next», у которого тоже китайская бескапотная кабина, но шасси собственной разработки.

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Фото: КАМАЗ