Автопроизводители планируют инвестировать в электромобили 515 млрд долларов к 2030 году

Мировые автопроизводители запланировали к 2030 году инвестировать в разработку и производство электромобилей и связанные с ними технологии 515 млрд долларов. Это подсчеты агентства Reuters, проанализировавшего планы разных компаний в этом направлении. Тем самым рост в сравнении с началом 2019 года составляет более 70% – тогда были запланированы инвестиции такого рода на 300 млрд долларов.

Как пишет газета «Коммерсант», лидером по запланированным инвестициям в электромобили, батареи для них и т.д. является германский автоконцерн Volkswagen – он собирается вложить в это 112 млрд долларов. За ним с большим отрывом идут Daimler (47 млрд долларов), Stellantis (36 млрд долларов), Ford (30 млрд долларов) и GM (28 млрд долларов).

Между тем, эксперты отмечают, что спрос на электромобили со стороны потребителей может не соответствовать столь масштабным планам автопроизводителей. Аналитик компании AutoForecast Solutions Брайан Максим сравнил это с Холодной войной, так как, как только несколько компаний запустили такие программы, остальные автопроизводители вынуждены были последовать их примеру. По его словам, «это заставляет многих автопроизводителей планировать существенные объемы производства той категории автомобилей, про принятие которой потребителями ничего неизвестно и которая многие годы будет приносить минимальную прибыль или не приносить ее вообще».

Действительно, стоимость электромобиля пока еще выше относительно автомобилей с ДВС. Но в ближайшие 10 лет его цена опустится на привлекательный уровень, что будет связано с достижениями в технологиях хранения энергии. Стоимость аккумуляторной батареи составляет в среднем от 50% стоимости электромобиля. Так, сегодня разница между стоимостью электромобиля среднего класса и бензинового аналога составляет примерно 750 тыс. рублей. По расчетам агентства Bloomberg, стоимость аккумуляторных батарей снижается на 18% при каждом удвоении совокупного объема произведенной мощности. Ожидается, что данное соотношение сохранится, по крайней мере, в течение следующих 10 лет. Это приведет к снижению цены на аккумуляторные блоки до 93 долларов за кВт/ч к 2024 году и до 61 доллара к 2030 году.

В свою очередь, в консалтинговой компании Ernst & Young прогнозируют, что к 2033 году мировой рынок электромобилей может превысить по объему продажи традиционных автомобилей – на 5 лет раньше, чем ожидалось ранее. Этому способствует ужесточение регулирования и растущий интерес к экологичным видам транспорта со стороны потребителей, который подогревается выходом новых моделей электромобилей. При этом к 2045 году на долю продаж традиционных автомобилей придется менее 1% мирового авторынка.

Жесткие меры властей для борьбы с изменениями климата стимулируют рост спроса в Европе и Китае. В EY ожидают, что ЕС станет лидером перехода на электромобили: согласно прогнозу, продажи этих видов автомобилей превзойдут все остальные к 2028 году. В Китае это произойдет в 2033 году, а в США – в 2036 году. Америка отстает по темпам перехода на электромобили от других ведущих рынков в связи со смягчением регулирования в период, когда президентом страны был Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома Джо Байден присоединился к Парижскому климатическому соглашению и предложил выделить 174 млрд долларов на ускорение перехода на электромобили. Его инициатива в том числе предусматривает установку полумиллиона зарядочных станций в стране. Эксперты EY ожидают, что Европа останется лидером по объему продаж электромобилей до 2031 года, когда на первое место выйдет Китай.

А как развивается рынок электромобилей в Росии? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».