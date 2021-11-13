Chery Tiggo 4 в октябре 2021 года впервые вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Chery в октябре реализовали 4098 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2021 года продажи Chery в России увеличились в 3,7 раза и составили 28786 машин, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Chery на российском рынке в октябре стал кроссовер Tiggo 7 Pro, чьи продажи выросли в 3,7 раза и составили 1795 автомобилей. Второй место по объему продаж занял компактный Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 1699 покупателей (рост в 2,6 раза). В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, где месяцем ранее дебютировал Tiggo 7 Pro, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как сообщалось ранее, рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который недавно был представлен в Китае, доберется до российского рынка не раньше 2022 года.

Наличие всех новых автомобилей Chery у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Chery