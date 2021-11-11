Kia показала электрический кроссовер Concept EV9

Компания Kia раскрыла предварительную информацию о концептуальной модели Concept EV9. Официально этот концептуальный электрический кроссовер на аккумуляторных батареях (BEV) будет представлен на автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе 17 ноября, сообщает пресс-служба корейской марки.

Футуристический дизайн концептуального электрического кроссовера Concept EV9,автомобиля вдохновлен природой, а при его создании использовались материалы переработки морских отходов, представляющих серьезную угрозу для морской экосистемы.

Concept EV9 дает первые представления о том, какой станет следующая модель Kia в линейке не имеющих аналогов с традиционными силовыми установками электромобилей на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform). Она будет развивать идеи, предложенные в недавно вышедшей на рынок модели Kia EV6. Новый концепт-кар демонстрирует видение Kia будущего сегмента кроссоверов и внедорожников.

Главным приоритетом Kia видит переход от использования двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к полностью чистой в экологическом плане модельной линейке. В соответствии с такими планами, Kia намерена сформировать свою модельную линейку для европейского рынка полностью из электромобилей к 2035 году. С 2040 года модельный ряд бренда на ключевых рынках в различных регионах мира будет также состоять исключительно из электромобилей.

А какова ситуация на рынке электромобилей в России? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка в нашей стране - содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Kia